Alfa Romeo verlängert Zusammenarbeit mit Sauber

Alfa Romeo Racing setzt in der Formel 1 die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Team Sauber fort.

Alfa Romeo bleibt über diese Saison hinaus in der Formel 1 und setzt seine Zusammenarbeit mit Sauber fort. Der Autobauer aus Italien und das Schweizer Team haben sich auf eine weitere Partnerschaft über mehrere Jahre geeinigt, teilte der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo Racing mit.

«Die Erneuerung dieser Beziehung stellt ein neues, aufregendes Kapitel in der langen und prestigeträchtigen Motorsportgeschichte» beider Marken dar. Alfa Romeo war 2018 in die Formel 1 zurückgekehrt, damals hieß es das Team Alfa Romeo Sauber. In dieser Saison sind der Finne Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus Italien die Stammpiloten.