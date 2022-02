Auf Eis und Schnee: Vettel im Finale geschlagen

Piteå (dpa)

Sebastian Vettel hat auf Schnee und Eis den ersten Titel in diesem Jahr verpasst. Der 34 Jahre alte viermalige Formel-1-Weltmeister kam in der Einzelwertung des «Race of Champions» trotz der für ihn äußerst ungewohnten Rennbedingungen in Schwedisch Lappland bis ins Finale.

Von dpa