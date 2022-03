Formel 1 startet trotz Raketen-Attacke zweites Training

Dschidda (dpa)

Trotz eines Raketen-Einschlags in der Nähe der Rennstrecke von Dschidda hat die Formel 1 das zweite Training für den Grand Prix in Saudi-Arabien aufgenommen. Mit 15 Minuten Verspätung rollten am Freitag die ersten Autos wieder auf den Kurs am Roten Meer.

Von dpa