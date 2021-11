Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Brasilien

Berlin (dpa)

Weltmeister Lewis Hamilton hat nach grandioser Aufholjagd das Formel-1-Rennen in Brasilien gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot ließ am Sonntag in São Paulo WM-Spitzenreiter Max Verstappen nach einem harten Zweikampf hinter sich. Dazu schreibt die internationale Presse:

Von dpa