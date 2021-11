Red-Bull-Duo dominiert Abschlusstraining in Mexiko

Deutlich hinter dem Red-Bull-Duo landete Mercedes-Superstar Lewis Hamilton auf dem dritten Platz vor seinem Stallgefährten Valtteri Bottas. Damit unterstrich Verstappens Team auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die Favoritenrolle für die Qualifikation, die später folgen sollte.

Am Freitag war Verstappen im Training die Tagesbestzeit gefahren und hatte das Mercedes-Duo ebenfalls deutlich hinter sich gelassen. Auf dem Kurs auf mehr als 2200 Metern Höhe hat der Honda-Motor im Red Bull deutliche Vorteile gegenüber dem Mercedes-Triebwerk. «Wir geben alles, was wir haben. Sie sind einfach schneller als wir im Moment», sagte Hamilton.

Sebastian Vettel kam im Aston Martin als 14. zurück an die Box. Mick Schumacher steuerte seinen unterlegenen Haas auf Platz 18.

Vor dem fünftletzten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) liegt Verstappen zwölf Punkte vor dem britischen Titelverteidiger Hamilton. Nach dem Grand Prix in Mexiko folgen zwei weitere Rennen in nur zwei Wochen. Zunächst geht es nach Brasilien, dann weiter zur Premiere nach Katar. Abgeschlossen wird die Saison mit den Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi.