Timo Glock: Miami «cooler, geiler Austragungsort»

Es sei dafür gesorgt, dass die Metropole in Florida «ein cooler, geiler Austragungsort wird», sagte der ehemalige Formel-1-Pilot der Deutschen Presse-Agentur vor dem Grand Prix auf dem Miami International Circuit am Sonntag (21.30 Uhr/Sky).

«Es wird mit Sicherheit ein Highlight werden von der Atmosphäre her. Alle Fahrer, alle Teams freuen sich, nach Miami zu gehen. Man kann ein tolles Rennen erwarten», sagte Glock, der auch als TV-Experte für Sky arbeitet.

Der neu gebaute Kurs rund um das Hard Rock Stadium von Miami ist für die kommenden Jahre als zweiter US-Standort neben Austin in Texas gesetzt. In der nächsten Saison rückt zudem noch Las Vegas in den Rennkalender. Der Boom der Rennserie in den USA liege darin begründet, dass der amerikanische Eigentümer Liberty Media «neue Wege eingeschlagen habe» und durch größere Offenheit und mehr Entertainment die Fanbindung stärke, sagte Glock.

Vor allem die Netflix-Serie «Drive to survive» habe «bei den Amerikanern und beim jungen Publikum für großen Erfolg gesorgt und die Formel 1 interessant gemacht», urteilte der 40 Jahre alte Hesse. In dem Streaming-Hit wird seit vier Jahren jeweils die abgelaufene Saison in einer Staffel nachgezeichnet. Die Einschaltquoten für die Formel 1 in den USA stiegen zuletzt deutlich, die Tickets für die Rennen waren schnell vergriffen.