Wolff über Verhandlungen mit Hamilton: «Bisschen ringen»

Sobald der Fahrer wieder in Europa sei, werde man die Köpfe zusammenstecken, kündigte Wolff an und meinte lächelnd: «Wir werden ein bisschen miteinander ringen und den Raum nach ein paar Stunden mit weißem Rauch verlassen.»

Hamilton (38) begann seine Formel-1-Karriere 2007 bei McLaren. 2013 wechselte der Engländer als Nachfolger von Michael Schumacher zu Mercedes. Mit jeweils sieben WM-Titeln sind die beiden Fahrer Rekordhalter. Hamilton hat immer wieder betont, wie wohl er sich bei Mercedes fühlt.

Nach einer enttäuschenden Formel-1-Saison wird Mercedes seinen neuen Rennwagen am 15. Februar vorstellen. Der erste Grand Prix des Jahres findet am 5. März in Bahrain statt.