Promoter Norman über Khashoggi-Mord: Machen alle Fehler

Golf-Unternehmer Greg Norman hat sich im Disput um die neue aus Saudi-Arabien finanzierte Turnierserie zum Mord an dem Journalisten und Regierungskritiker Jamal Khashoggi geäußert.

«Sehen Sie, wir haben alle Fehler gemacht, und man möchte aus diesen Fehlern lernen, und wie man sie dann künftig korrigieren kann», sagte der 67 Jahre alte frühere Weltranglisten-Erste aus Australien laut Nachrichtenagentur AP bei der Promotion für die Turnierserie. Dabei war Norman mit den Menschenrechtsverletzungen der saudi-arabischen Regierung konfrontiert worden.

Regierungskritiker Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden, seine Leiche wurde zerstückelt und ist bis heute unauffindbar. Die US-Geheimdienste sehen den saudischen Kronprinzen Mohammed als Drahtzieher.

Die PGA Tour hatte am Dienstag (Ortszeit) erklärt, dass sie den Spielern eine Teilnahme am Auftaktevent der millionenschweren LIV Golf Invitational Series in London verbietet. Zuvor hatten die Organisatoren versucht, für die neue Serie, die auch auf mehreren Golfplätzen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgespielt werden soll, Spieler von der PGA Tour mit hohen Summen abzuwerben.

Golfprofis, die an einem Nicht-PGA-Tour-Event teilnehmen möchten, müssen bei der PGA Tour um Erlaubnis bitten, wenn zeitgleich ein Event in Nordamerika stattfindet. Bei einem Verstoß drohen den Spielern harte Strafen.