Rahm siegt in Kalifornien mit einem Schlag Vorsprung

Der 28-Jährige setzte sich in La Quinta in Kalifornien mit einer 68er-Runde und einem Schlag Vorsprung vor Davis Thompson aus den USA durch. Thompson hatte an den ersten beiden Tagen die Ergebnisliste angeführt und nach dem dritten Tag gemeinsam mit Rahm an der Spitze gestanden, leistete sich am Schlusstag aber zu viele Fehler.

Für Rahm ist es der neunte Sieg auf der PGA-Tour, in der Weltrangliste rückt er nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP auf Rang drei.