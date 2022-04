Spieth gewinnt PGA-Turnier in Hilton Head im Stechen

Golfer Jordan Spieth hat auf der US-Tour das PGA-Turnier in Hilton Head Island/South Carolina gewonnen.

Siegte in Hilton Head Island: Jordan Spieth.

Der dreimalige Major-Sieger setzte sich am Ostersonntag, eine Woche nach seinem verpassten Cut beim Masters in Augusta, im Stechen gegen Patrick Cantlay durch. Für den Par-71-Kurs hatten beide US-Amerikaner zuvor in vier Runden 271 Schläge benötigt. Für den 28 Jahre alten Spieth war es der 13. Titel auf der PGA-Tour - und der erste seit rund einem Jahr. Ebenfalls zu Ostern hatte Spieth im Vorjahr die Valero Texas Open gewonnen.

Der Österreicher Sepp Straka landete in Hilton Head gleichauf mit sechs weiteren Spielern auf dem geteilten dritten Rang. Der einzige deutsche Teilnehmer Stephan Jäger (München) hatte den Cut verpasst.