Beißattacke? US-Spieler für zwei WM-Spiele gesperrt

«Alle Einwände haben nichts genutzt, für mich ist die WM vorbei. Die Entscheidung ist komplett falsch. Ich bin einfach nur traurig», sagte Skorupa den «Lübecker Nachrichten». Sowohl vom Weltverband IHF als auch vom US-Team gab es zunächst keine offizielle Mitteilung dazu.

Der 23 Jahre alte Skorupa, der in der 2. Bundesliga beim VfL Lübeck-Schwartau spielt, soll im Hauptrundenspiel gegen Bahrain seinen Gegenspieler in den Arm gebissen haben. Die Schiedsrichter zeigten Skorupa daraufhin erst die Rote Karte und dann auch die Blaue Karte, die eine nachträgliche Bestrafung möglich macht.

Skorupa hatte die Vorwürfe, seinen Gegenspieler gebissen zu haben, bereits am Freitag mit Nachdruck zurückgewiesen. «Ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, muss lernen, mich damit abzufinden. Denn das schlechte Image bleibt hängen, da kann ich sagen, was ich will», sagte Skorupa.