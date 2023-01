Bundestrainer nominiert zwei Spieler nach - Drux abgereist

Mit zwei neuen Spielern gehen die deutschen Handballer in die Platzierungsspiele bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden.

Für den nach einer Erkältung angeschlagenen Berliner Paul Drux nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Rückraumspieler Lukas Stutzke vom Bergischen HC nach. Zudem stieß Rechtsaußen Lukas Zerbe vom TBV Lemgo-Lippe als Entlastung für die rechte Seite zum Team.

Während die Mannschaft am Tag nach der 28:35-Viertelfinalniederlage in Danzig gegen Frankreich zu den Platzierungsspielen nach Stockholm flog, reiste Drux mit dem Zug zurück nach Berlin. Der 27-Jährige hatte nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) seine Energiereserven beim Spiel gegen die Franzosen aufgebraucht, nachdem er zuvor im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen wegen einer Erkältung pausiert hatte.

In der Platzierungsrunde um Rang fünf treffen die deutschen Handballer an diesem Freitag (15.30 Uhr/ARD) auf Afrikameister Ägypten. Zum Abschluss der WM ist dann am Sonntag entweder Ungarn oder erneut Norwegen der Kontrahent.