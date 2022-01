DHB-Team vor EM weiter ohne Corona-Fall

«Alle bisherigen Tests fielen negativ aus», berichtete DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Somit stehen Bundestrainer Alfred Gislason in den letzten EM-Tests am Freitag (16.00 Uhr/ARD) in Mannheim und Sonntag (19.05 Uhr/Sport1) in Wetzlar alle 18 Spieler, die sich seit Neujahr im Trainingslager auf die Endrunde vorbereiten, zur Verfügung.

Derzeit offen ist, ob und wann der noch angeschlagene Jannik Kohlbacher zur DHB-Auswahl stößt. Der Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen laboriert an Leistenproblemen. «Ich bin bei ihm verhalten optimistisch», sagte Kromer. Es bestehe eine gewisse Kluft zwischen dem persönlichen Wohlbefinden des Spielers, der von seinem Vereinsarzt in Mannheim medizinisch betreut wird, und einem vollwertigen EM-Einsatz Kohlbachers.