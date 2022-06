Deutsche Leichtathletik will sich digitaler präsentieren

Berlin (dpa)

Der Leichtathletik haftet aus Sicht des deutschen Verbands-Vorstandschefs Idriss Gonschinska zu Unrecht das Image an, sie sei verstaubt. «Ich sehe das gar nicht so», sagte er am Rande der deutschen Meisterschaften am Wochenende in Berlin. «Wir sind weit jünger als unser Image.»

Von dpa