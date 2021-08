Klosterhalfen startet beim Istaf-Jubiläum

Läuferin Konstanze Klosterhalfen feiert ihr Comeback in Deutschland beim 100. Internationalen Stadionfest (Istaf) in Berlin.

771 Tage nach ihrem letzten Wettkampf in Deutschland tritt die 24-Jährige, die in den USA lebt und trainiert, am 12. September (15.00 Uhr) auf der blauen Bahn im Berliner Olympiastadion über 1500 Meter an, wie der Veranstalter mitteilte.

Bereits vor Klosterhalfen hatten Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die Diskus-Olympia-Zweite Kristin Pudenz, Hindernis-Läuferin Gesa Krause und Speerwerfer Johannes Vetter ihre Zusage gegeben. Bis zu 25 000 Zuschauer dürfen auf der Grundlage des Hygienekonzepts im Olympiastadion dabei sein.