Mihambo beim Saisonstart besser als im Vorjahr

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist im nächsten WM-Jahr schneller als vor zwölf Monaten unterwegs.

Die 28-Jährige kam beim Karlsruher Leichtathletik-Meeting zum Saisoneinstand im Sprint über 60 Meter nach 7,43 Sekunden ins Ziel. Zum Finale der Spezialistinnen reichte es für die Ausnahmesportlerin von der LG Kurpfalz erwartungsgemäß nicht, obwohl sie fünf Hundertstelsekunden besser als vor einem Jahr war. Damals hatte sie beim Saisonhöhepunkt, der WM in den USA, Gold gewonnen.

«Ich freue mich auf jeden Fall, dass es schonmal schneller losgeht als letztes Mal», sagte Mihambo drei Wochen vor den deutschen Hallen-Meisterschaften am 18./19. Februar 2023 in Dortmund. «Es ist super schön für mich, mit den Besten der Besten im Sprint zu messen.» Los geht es in ihrer Spezialdisziplin Weitsprung am Sonntag beim Istaf Indoor in Düsseldorf.

Ivana Vuleta springt 6,76 Meter weit

Die Weitsprung-Konkurrenz in Rheinstetten gewann in Abwesenheit von Weltmeisterin und Olympiasiegerin Mihambo die München-Europameisterin Ivana Vuleta mit 6,76 Metern als Weltjahresbestleistung der noch jungen Saison. In München hatten Mihambo geschwächt von einer Corona-Infektion nur drei Zentimeter auf die serbische Siegerin gefehlt. «Ich bin froh, dass ich wieder gesund bin und mich ausruhen konnte. Jetzt bin ich hochmotiviert, wieder an den Start zu gehen. Ich freue mich auf die Saison», sagte Mihambo.

Die Frankfurterin Maryse Luzolo belegte im Weitsprung mit 6,62 Metern Rang drei, die erst 20-jährige Mikaelle Assani aus Baden-Baden wurde in 6,53 Metern Vierte. Für beide war es persönliche Bestleistung in der Halle.

Über 3000 Meter muss sich Mohamed Abdilaahi von der LG Olympia Dortmund weiter bei der Jagd nach dem deutschen Rekord von Dieter Baumann gedulden. «Ich wollte heute den deutschen Rekord angreifen, deshalb bin ich schnell angegangen. Mit der Hallen-EM-Norm bin ich jetzt aber erstmal zufrieden», sagte der 23-Jährige nach Rang vier. Der Rekord ist ja auch nicht von irgendwem, sondern von Dieter Baumann. Ich bin noch jung, den hole ich mir.»

Höhepunkt für die Leichtathleten ist in diesem Jahr die WM vom 19. bis 27. August 2023 in Budapest. In der Hallensaison geht es vom 2. bis 5. März in Istanbul um Medaillen.