Schweizer Sprinter Wilson verbessert 100-Meter-Europarekord

Stellte kurz vor Olympia einen Europarekord auf: Alex Wilson (hier 2018 in Berlin).

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat der Schweizer Sprinter Alex Wilson einen Europarekord über 100 Meter aufgestellt.

Der 30-Jährige lief am Sonntag bei einem Meeting in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia die Strecke in 9,84 Sekunden. Der gebürtige Jamaikaner verbesserte damit die alte kontinentale Bestleistung des Portugiesen Francis Obikwelu und des Franzosen Jimmy Vicaut (9,86 Sekunden).

Wilson unterbot bei der Leichtathletik-Veranstaltung in Atlanta auch den von ihm gehaltenen Schweizer Rekord über 200 Meter um neun Hundertstelsekunden und kam auf 19,89 Sekunden.