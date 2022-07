Siebenkämpferin Weißenberg hört nach fünf Disziplinen auf

Siebenkämpferin Sophie Weißenberg ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene frühzeitig ausgestiegen. Auf Rang 14 liegend hatte sie im Weitsprung drei Fehlversuche.

«Nach Rücksprache mit dem Trainer- und medizinischen Team wird sie den Siebenkampf nicht fortführen, um schon jetzt die Regeneration für den EM-Start einzuläuten und Körner zu sparen», teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

Weißenberg verzichtete daher auf den Speerwurf und den abschließenden 800-Meter-Lauf am Abend. Die Europameisterschaft in München findet drei Wochen nach der WM in den USA statt.