Sprinterin Burghardt rennt über 200 Meter ins Finale

Alexandra Burghardt ist bei der Leichtathletik-EM in München in das Finale über 200 Meter gesprintet.

Die 28-jährige aus Burghausen, die bei Olympia in Peking Silber im Zweierbob gewonnen hatte, qualifizierte sich in 23,05 Sekunden als Sechste für den Endlauf am Freitagabend. Corinna Schwab (Chemnitz) in 23,44 und Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) in 23,47 Sekunden glückte das erwartungsgemäß nicht. Mit persönlicher Bestzeit von 20,33 Sekunden zog der Kölner Joshua Hartmann als Halbfinal-Vierter in das Finale ein.