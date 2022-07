Zwei deutsche 800-Meter-Läuferinnen bei WM im Halbfinale

Kolberg lief am Donnerstag in Eugene Saisonbestleistung in 2:01,21 Minuten. Hering schnappte sich mit ihrer Zeit von 2:01,63 Minuten den letzten Startplatz für die Halbfinals in der Nacht zu Samstag (3.35 Uhr MESZ). Am schnellsten in den Vorläufen war Diribe Welteji aus Äthiopien, die 1:58,83 Minute brauchte.