Deußer reitet bei Weltcup in Amsterdam auf Rang sieben

Springreiter Daniel Deußer hat beim Weltcup-Springen im Amsterdam für die beste deutsche Platzierung gesorgt. Der in Belgien lebende Hesse kam bei dem Springen mit Stechen im Sattel von Tobago auf Rang sieben. In der entscheidenden Runde mit acht Paaren hatte der 41-Jährige einen Abwurf.

Das Springen gewann Julien Epaillard mit Donatello vor dem Schweizer Edouard Schmitz mit Quno. Mit seinem dritten Saisonsieg übernahm der Franzose die Führung im Ranking der Westeuropa-Liga. Zweiter ist nach 12 von 14 Stationen der schwedische Weltmeister Henrik von Eckermann vor Deußer.

Hans-Dieter Dreher hatte am Vorabend den Großen Preis gewonnen. Der Reiter aus Eimeldingen setzte sich am Samstag im Sattel von Elysium durch, verpasste aber am Sonntag mit Cous Cous das Stechen der Weltcup-Prüfung und landete auf Platz 13.

Im Dressur-Weltcup belegte Isabell Werth mit Emilio in Amsterdam den zweiten Platz hinter der Niederländerin Dinja van Liere mit Hermes und übernahm damit vor der nächsten Station in Neumünster die Führung in der Gesamtwertung. Platz zwei belegt im Ranking der Westeuropa-Liga nach acht von elf Stationen Ingrid Klimke aus Münster, die in Amsterdam mit Franziskus auf Rang vier ritt.