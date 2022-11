Deutsche Reiter bestimmen die Kür in Stuttgart: Klimke siegt

Stuttgart (dpa)

Die deutschen Dressurreiter haben in der Grand-Prix-Kür beim Heimweltcup in Stuttgart einen Fünffach-Erfolg gefeiert. Ingrid Klimke aus Münster setzte sich am Samstag im Sattel von Franziskus mit 83,440 Prozentpunkten vor Isabell Werth mit Quantaz (Rheinberg/82,030) und Benjamin Werndl auf Daily Mirror (Tuntenhausen/81,885) durch.

Von dpa