Guerdat siegt in Calgary - Bonus-Chance in Aachen

Der Schweizer Springreiter Steve Guerdat hat den Großen Preis der Spruce Meadows Masters in Calgary gewonnen. Durch seinen Sieg auf Vernard de Cerisy sicherte sich der 39-Jährige zugleich die Chance auf den Grand Slam.

Schon am kommenden Sonntag kann der Olympiasieger von 2012 im Fall eines Erfolges in dem mit einer Million Euro dotierten Großen Preis beim CHIO in Aachen neben der Siegerprämie noch einen Bonus von 500.000 Euro mitnehmen. Zum Grand Slam zählen neben Calgary und Aachen noch die Großen Preise der Hallenturniere in Genf und 's-Hertogenbosch.

Guerdat siegte in der mit umgerechnet 1,67 Millionen Euro ausgeschriebenen Prüfung in Calgary überlegen. Als einzige blieben er und sein Olympia-Pferd in beiden Umläufen ohne Strafpunkte. Zweiter wurde der Amerikaner Kent Farrington auf Gazelle vor seinem Landsmann McLain Ward auf Kasper. Beide Reiter hatten im ersten Durchgang jeweils einen Abwurf. Deutsche Reiter waren nicht am Start.