Vielseitigkeit: Michael Jung nach starker Dressur in Führung

Der 40 Jahre alte Vielseitigkeits-Reiter aus Horb zeigte mit Chipmunk eine starke Dressur und erhielt nur 18,8 Strafpunkte, bevor die letzten 15 Starter ins Viereck mussten. «Das war klasse», kommentierte der Einzel-Weltmeister von 2010.

«Er hat sich super reiten lassen», erklärte Jung. «Wir sind gut vorbereitet.» Die Geländestrecke will er noch einer weiteres Mal abgehen, «und dann mache ich morgen einen Plan». Nach dem Geländeritt am Samstag in Rocca di Papa fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen.