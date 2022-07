8. Tour-Etappe: Schwere Ankunft in Lausanne

Dole (dpa)

Die 109. Tour de France macht auf der achten Etappe einen Abstecher ins vierte Land. Bisher war die Frankreich-Rundfahrt neben der Heimat bereits in Dänemark und Belgien. Nach dem Start in Dole liegt das Ziel am Samstag 186,3 Kilometer weiter südöstlich in Lausanne.

