Colbrelli nach Italien zurückgekehrt

Da der Europameister inzwischen in einem stabilen Zustand ist, durfte er das Krankenhaus in Girona am Samstag verlassen, teilte sein Rennstall Bahrain Victorious mit. In Italien soll sich Colbrelli weiteren Untersuchungen unterziehen, um die Ursache seiner Herzrhythmusstörungen zu ermitteln.

Colbrelli war am Montag nach dem Zielsprint der Auftaktetappe kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Bei dem 31-Jährigen musste eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt werden. Der Radprofi konnte sich an den Zwischenfall nicht erinnern. «Ich habe die Linie überquert und bin dann zu Boden gefallen», hatte Colbrelli erklärt. Er habe sich erst dann erinnert, als er im Krankenhaus aufgewacht sei.