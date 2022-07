Kämna kurz vor dem Ziel eingeholt, Pogacar siegt

Drei deutsche Radprofis fuhren bei der ersten Bergankunft der 109. Tour de France lange in der Spitzengruppe. Am Ende reichte es für Lennard Kämna zu Platz vier.

Lennard Kämna quälte sich die supersteile und staubige Super Planche des Belles Filles verbissen hinauf, doch der Traum vom Etappensieg zerplatzte 100 Meter vor dem Ziel.

Dominator und Etappensieger Tadej Pogacar und der Tageszweite Jonas Vingegaard rauschten in dem 24 Prozent steilen Finale an Kämna vorbei, der am Ende hinter Primoz Roglic Platz vier auf der siebten Etappe der Tour de France belegte.

«Das war echt hart, gerade das letzte Stück. Dann hat Vingegaard attackiert, er war so stark. Aber meine Mannschaft hat den ganzen Tag so hart gearbeitet. Und meine Freundin stand im Ziel, die konnte ich nicht enttäuschen. Deswegen wollte ich unbedingt gewinnen. Diesen Sieg habe ich mir schon vor langer Zeit vorgenommen», sagte Pogacar, der zur Belohnung im Ziel ein Küsschen von Freundin Urska bekam.

«Jede Möglichkeit nutzen, Zeit zu gewinnen»

«Man muss im Radsport jede Möglichkeit nutzen, Zeit zu gewinnen», ergänzte der Slowene, der in der Gesamtwertung nun 35 Sekunden vor Vingegaard liegt. Geraint Thomas ist 1:10 Minuten zurück Dritter. Kämnas Kapitän Alexander Wlassow kassierte einen empfindlichen Rückschlag von mehr als einer Minute und rutschte aus den Top Ten der Gesamtwertung. Damit dürfte auch das angestrebte Podium zur Mammutaufgabe für den Russen werden.

Am Fuße der Super Planche des Belles Filles hatte Maximilian Schachmann seinen Teamkollegen Kämna als Teil einer Spitzengruppe in Position gebracht, nur der Belgier Dylan Teuns und Simon Geschke folgten. Zunächst attackierte Geschke, der Berliner setzte sich etwas ab. Kämna taktierte, blieb am Hinterrad von Teuns. Erst fünf Kilometer vor dem Gipfel trat der Norddeutsche erneut an, sprang von Teuns vor zu Geschke und lies den deutschen Routinier mit einem weiteren Antritt wenig später hinter sich.

Schachmann kurzzeitig virtuell im Gelben Trikot

Das deutsche Team Bora-hansgrohe hatte schon vor Tagen durchklingen lassen, einen Fahrer in die Ausreißergruppe schicken zu wollen. Gesagt, getan. Zwar dauerte es die ersten 50 Rennkilometer, bis eine Gruppe stand. Dann waren jedoch Schachmann und Kämna sowie der Cofidis-Profi Geschke in einer siebenköpfigen Gruppe. Der Vorsprung wuchs schnell auf fast drei Minuten und Schachmann fuhr virtuell im Gelben Trikot.

Das passte Pogacar offenbar nicht und er ließ sein Team im Feld arbeiten. Der Vorsprung schrumpfte auf knapp unter zwei Minuten und blieb dabei für einige Kilometer. Dann attackierten Kämna und Schachmann vor der ersten Bergwertung des Tages, dem Col de Grosse Pierre. Zwar fuhr die Gruppe letztlich wieder zusammen, doch das Tempo bleib hoch. Pogacars Team arbeitete hinten im Feld, doch die Spitzengruppe fuhr auf mehr als drei Minuten weg. Mit etwa anderthalb Minuten Vorsprung ging es in den Schlussanstieg.

Jumbo-Visma bis zum Schlussanstieg zurückhaltend

Deutlich zurückhaltender verhielt sich die Mannschaft Jumbo-Visma um den Vorjahreszweiten Jonas Vingegaard bis zum Schlussanstieg. Schachmann hatte nach der sechsten Etappe massive Kritik an der Fahrweise des Teams geübt, vor allem an ihrem Star Primoz Roglic. «Auf jeden Fall muss Jumbo sich mal ein bisschen einkriegen. Roglic hat wieder diesen Sturz ausgelöst, weil die einfach wie die Kaputten auf den letzten Zentimeter fahren, es nicht können, sich dann an der Straßenkante aufhängen. Das ist eine Gefährdung aller Fahrer und total unnötig», sagte Schachmann.

In der von Schachmann angesprochenen Szene etwa 13 Kilometer vor dem Ziel in Longwy ist durch die TV-Bilder nicht klar zu erkennen, ob Primoz Roglic den Sturz am Donnerstag ausgelöst hat. Es ist lediglich zu sehen, wie ein anderer Fahrer zu Fall kommt, Roglic ausweicht und ein Stück durch den Straßengraben fährt. «Wo kein Platz ist, ist halt kein Platz in dem Moment. Man braucht nicht alle ausschalten», sagte Schachmann.