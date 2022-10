Tour de France der Frauen 2023 endet in Pau

Der Startschuss der Rundfahrt, die im Juli viele Zuschauer an den Streckenrand gelockt hatte, erfolgt in Clermont-Ferrand. Die Siegerin wird eine Woche später in Pau gekürt. Zu den Höhepunkten zählt auf der vorletzten Etappe die Bergankunft auf dem Pyrenäen-Riesen Tourmalet. Das wurde bei der Streckenpräsentation am Donnerstag in Paris bekannt.

In diesem Jahr hatte die niederländische Ausnahmefahrerin Annemiek van Vleuten die Tour de France Femmes gewonnen.