Weitere Corona-Fälle bei Spanien-Rundfahrt - Bennett raus

Auch der zweimalige Etappensieger Sam Bennett wurde positiv getestet, teilte das deutsche Team Bora-hansgrohe per Twitter mit. Am Ruhetag am Montag wurde zuvor der Däne Mathias Norsgaard aus dem Movistar-Team positiv getestet. Seit dem Auftakt der Vuelta am 19. August schieden insgesamt bereits 14 Fahrer wegen positiver Corona-Befunde aus.