Weltmeister Ganna gewinnt Dauphiné-Zeitfahren

Der 25 Jahre alte Italiener setzte sich nach den 31,9 Kilometern von Montbrison nach La Bâtie d’Urfé mit einem Vorsprung von zwei Sekunden vor dem Belgier Wout van Aert durch. Bester Deutscher wurde Miguel Heidemann (+2:06 Minuten) auf Platz 26.

Van Aert, der bereits am Vortag hauchdünn den Tagessieg im Sprint verpasst hatte, verteidigte indes sein Gelbes Trikot des Gesamtführenden und führt mit 53 Sekunden auf Mattia Cattaneo (Italien) und drei weiteren auf den dreimaligen Vuelta-Sieger Primož Roglič (Slowenien).

Das stark besetzte, anspruchsvolle Rennen dauert bis zum 12. Juni. Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell als Vorbereitung auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 1. Juli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen startet.