Zimmermann nur knapp an Etappensieg bei Tour vorbei

Auf dem 167,2 Kilometer langen Teilstück zwischen dem Vulkan-Themenpark Vulcania und Issoire musste sich der 25-jährige Augsburger im Sprint einer Ausreißergruppe nur dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben. Bei Temperaturen von bis zu 43 Grad und einer welligen Strecke mit mehr als 3000 Höhenmetern holte sich der Australier Ben O'Connor den dritten Platz.

🏆🇪🇸 @PelloBilbao1990 wins in Issoire!



🏆🇪🇸 @PelloBilbao1990 s’impose à Issoire !



Knapp einen Kilometer vor dem Ziel startete Zimmermann einen Angriff, wurde aber noch von Bilbao überholt. 131 Kilometer vor dem Ziel hatte sich Zimmermann in eine Ausreißergruppe eingereiht. Bis zum Schluss war er in der Spitze dabei. Nach seinem sensationellen Etappensieg bei der Critérium du Dauphiné Anfang Juni feierte Zimmermann, der zum dritten Mal an der Frankreich-Rundfahrt teilnimmt, seine bisher beste Tour-Platzierung. 2022 war er ebenfalls auf der zehnten Etappe Sechster geworden.

Am Mittwoch dürften auf der elften Etappe die Sprinter gute Karten haben. Nach einem hügeligen Beginn auf den 179,8 Kilometern zwischen Clermont-Ferrand und Moulins wird es in Richtung Ziel deutlich flacher.