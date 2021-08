«Angemessener Größenwahn»: DEG schießt Maskottchen ins All

Das Maskottchen der Düsseldorfer EG ist zu Werbezwecken für die Sportart Eishockey im Weltall unterwegs.

Der achtmalige deutsche Meister schoss bei einer nicht ganz ernst gemeinten Aktion einen in rot-gelben Vereinsfarben gekleideten Plüschlöwen mit Pucks und Botschaften in die Stratosphäre. Knapp 36 Kilometer wurde der unbemannte Ballon in die Höhe geschossen. Das Maskottchen «Düssi» blieb laut Mitteilung der DEG und der Deutschen Eishockey Liga vom Freitag im All.

«Mit dieser Aktion korrigierte die DEG einen fahrlässigen Fehler der NASA», befanden die Düsseldorfer. Die NASA schoss in den 1970er Jahren über Sonden Grüße und Kerninformationen zur Menschheit ins All. «Frau, Mann, Kind, mathematische Gleichungen, Musik etc. Was die 'Weltraum-Kollegen' aber vergessen hatten, war: Eishockey.»

Per Funkwellensender wurden während des jetzigen Fluges Eishockey-Botschaften samt Erklärungen zur Sportart und zur DEG ins All abgesetzt. Der Club bezeichnete dies als «angemessenen Größenwahn».