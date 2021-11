Corona-Ausfälle: Auswärtsspiel der Straubing Tigers verlegt

Das Auswärtsspiel der Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven wird verschoben.

Wie die Niederbayern mitteilten, entsprach der Club aus Bremerhaven dem Wunsch der Tigers. Grund für die Verschiebung ist die aktuelle Gesundheitssituation der Spieler des niederbayerischen Vereins, der mehrere Corona-Ausfälle zu beklagen hat.

«Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Alfred Prey und Hauke Hasselbring von der Geschäftsleitung der Fischtown Pinguins für ihr Verständnis und ihre Solidarität bedanken», sagte Jason Dunham, Sportchef der Straubing Tigers. In diesen Zeiten sehe man den Zusammenhalt der Clubs in der DEL. «Ich freue mich sehr, dass uns die Fischtown Pinguins mit der Verlegung einen fairen Wettkampf ermöglichen.»

Die Partie war ursprünglich für den 3. Dezember angesetzt und findet nun am 22.02.2022 um 19.30 Uhr statt.