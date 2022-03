Die richtige Siegerehrung nach einem Sportevent

Am Anfang steht die Planung der Siegerehrung

Ebenso wie das ganze Turnier, sollte auch die Siegerehrung akribisch geplant werden, denn sie ist einer der wichtigsten Punkte des Turniers. Die Teilnehmer werden im Anschluss an ihre sportlichen Leistungen mit Pokalen, Medaillen und Urkunden geehrt. Hierzu muss eine Person auserkoren werden, die diese Aufgabe gebührend ausführt und sich ebenso mit einer Rede bei allen Beteiligten, besonders den Sponsoren, bedankt. Ebenso müssen im Vorfeld ausreichend Medaillen und Pokale bestellt werden, sodass jeder Sportler seinen Preis und auch eine schöne Erinnerung an das Turnier mit nach Hause nehmen kann. Auch muss ein genauer Ablauf erstellt werden, damit die Siegerehrung nicht im Chaos endet, besonders wenn Mannschaften oder Sieger verschiedener Disziplinen ausgezeichnet werden. Wer die Siegerehrung öffentlichkeitswirksam machen möchte, darf nicht vergessen, die hiesige Presse einzuladen, sodass über das Event, seine Gewinner und alle Teilnehmer berichtet wird.

Wie läuft die Siegerehrung ab?

Bevor die Siegerehrung startet, sollte es eine kleine Begrüßung der Ehrengäste, aller Teilnehmer und Besucher geben. Diese darf aber nicht zu sehr ausgedehnt werden, nicht das Langeweile aufkommt. Außerdem wollen die Sportler ihre Preise in Empfang nehmen.

Übergabe der Auszeichnungen

Da im Vorfeld klar ist, wie viele Teilnehmer anwesend sind und wie viele Sieger es ggf. in den verschiedenen Kategorien gibt, dürfte es an nichts fehlen. Hierzu wurden vorab verschiedene Pokale und Medaillen bestellt und Urkunden angefertigt. Fußball Pokale und Pokale und Medaillen anderer Sportarten findet Sie übrigens in verschiedenen Ausführungen bei boccale.de. Nun geht es anhand der vorab angefertigten Liste an das Verleihen der Preise an die Sportler. Im Normalfall werden die drei Bestplatzierten zuletzt geehrt, auf dem Siegertreppchen platziert und via Foto für die Nachwelt festgehalten. Handelt es sich um mehrere Mannschaften könnte ein Gruppenfoto gemacht werden. Der Abteilungsleiter oder ein anderer Mitorganisator bedankt sich zum Schluss bei allen Beteiligten, insbesondere der Sponsoren, und leitet evtl. in die im Anschluss folgende Party, anlässlich des Turniers, ein.

Zur Geschichte des Pokals

Der Pokal an sich diente vor sehr langer Zeit eigentlich als Trinkgefäß, aus dem nach langen und anstrengenden Schlachten zum Festmahl Wein getrunken wurde. Übrigens kommt das Wort “boccale” aus dem italienischen und bedeutet Trinkgefäß. Damals wurden diese Trinkgefäße z. B. aus Holz, Horn, Elfenbein, Eier- oder Kokosschale angefertigt. Die ersten Pokale aus Silber sind auf die Zeit um 1500 zurückzuführen. Im Laufe der Jahre und mit dem Fortschritt der Schmiedekunst wurden Pokale immer raffinierter und mehr und mehr als Auszeichnung eingesetzt.

Pokale und Medaillen sicher aufbewahren

Falls Pokale und Medaillen übrig geblieben sind, sollten sie vor der Einlagerung schonend gereinigt werden. Im Anschluss werden sie einzeln in Seiden- oder Zeitungspapier eingewickelt, um sie vor Staub zu schützen. Sehr wertvolle Pokale sollten mit Luftpolsterfolie vor Beschädigungen geschützt werden. Anschließend können sie in einer Box Platz finden, um sie bis zum nächsten Turnier einzulagern. Sind sehr viele Pokale und Medaillen übrig, sollten die Boxen sorgfältig beschriftet werden, um Chaos zu vermeiden.

Fazit

Der frühere Trinkbecher ist heutzutage eine der beliebtesten Auszeichnungen überhaupt. Pokale und Medaillen dürfen im Rahmen einer gut geplanten Siegerehrung niemals fehlen. Mit dem Akt der Siegerehrung dankt man den Beteiligten für ihre Leistung, zeichnet sie aus und bedankt sich bei allen Gästen und Beteiligten für ein tolles Turnier.