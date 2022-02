Drei Corona-Fälle beim deutschen Vorrundengegner USA

Winterspiele in Peking

Helfer verteilen in Peking Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus.

Der deutsche Vorrundengegner trainierte in Peking ohne die drei Spieler Jake Sanderson, Steven Kampfer und Andy Miele. Während Kampfer und Miele im Olympischen Dorf isoliert sind, befindet sich Sanderson noch in Los Angeles. Wie der US-Verband mitteilte, besteht noch Hoffnung darauf, dass das Trio zum ersten Spiel am Donnerstag gegen China wieder dabei sein kann.

Das deutsche Team war zuvor weniger auskunftsfreudig gewesen. Ein nicht namentlich genannter deutscher Spieler soll nach überstandener Corona-Infektion erst am Samstag in Peking ankommen.

Aktuell fehlten in Korbinian Holzer, Marcel Brandt, Stefan Loibl und Daniel Pietta vier Spieler im Training. Zu den Gründen wollten sich weder der Deutsche Eishockey-Bund noch der Deutsche Olympische Sportbund äußern. Es wird vermutet, dass einige der Spieler zu den sechs deutschen Corona-Fällen gehören, die am Donnerstag nach der Ankunft in China bekannt geworden waren.

Bei den Tschechen war am Donnerstag der frühere NHL-Stürmer David Krejci positiv getestet worden. Im tschechischen Team hatte es im vor-olympischen Trainingslager sogar sechs positive Fälle gegeben.