Schwerer WM-Auftakt für deutsches Eishockey-Team

Deutschlands Eishockey-Nationalteam muss im kommenden Jahr einen schweren Start in das Weltmeisterschaftsturnier in Finnland absolvieren.

In Tampere trifft das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zunächst auf Schweden und nur 24 Stunden später auf Gastgeber und Titelverteidiger Finnland. Danach geht es gegen die USA. Nach einer zweitägigen Spielpause stehen erst danach die Partien gegen die vermeintlich leichteren Gegner Dänemark, Österreich, Aufsteiger Ungarn und Frankreich an. Das geht aus dem WM-Spielplan hervor, den der Weltverband IIHF am Donnerstag vorgestellt hat.

Die WM findet wie schon in diesem Jahr auch 2023 wieder in Finnland und zudem im lettischen Riga statt. Ursprünglich sollte St. Petersburg Austragungsort sein. Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entzog die IIHF Russland das Turnier aber wieder. Russische Teams dürfen zudem aktuell nicht an offiziellen IIHF-Turnieren teilnehmen.