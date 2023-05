Vor WM-Start: Weitere DEB-Absagen und Kader-Umbruch

Das WM-Debüt von Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis wird durch weitere verletzungsbedingte Absagen wichtiger Leistungsträger erschwert.

Zwar begrüßte der 64-Jährige in München zur finalen Vorbereitungsphase Verstärkungen von den DEL-Finalisten München und Ingolstadt sowie NHL-Stürmer JJ Peterka (Buffalo). Doch neben der größten Kaderumgestaltung in der WM-Vorbereitung musste der Nachfolger von Toni Söderholm neun Tage vor dem WM-Start gegen Schweden eben auch die Absagen von Olympia-Silbermedaillengewinner Patrick Hager (EHC Red Bull München) und der früheren NHL-Stürmer Tom Kühnhackl und Tobias Rieder hinnehmen.

Rieder hatte in der vergangenen Woche mit Växjo in Schweden gegen Kühnhackls Skelleftea die Meisterschaft gewonnen. Das Duo ist aber körperlich zu angeschlagen für die WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai). Hager erlitt in den DEL-Playoffs unter anderem einen Muskel-Bündelriss im Oberschenkel. Damit summieren sich die WM-Absagen bereits auf rund ein Dutzend angefragter Spieler.

«Wir haben bis jetzt Phase für Phase geschaut, welche Spieler für welche Rollen in den verschiedenen Phasen zur Verfügung standen, und haben die Positionen aus unserer Sicht bestmöglich besetzt», sagte Kreis, der eine sportlich bislang durchwachsene Vorbereitung erlebte.

25 Spieler dürfen zur WM

Für die finale Vorbereitungsphase strich er im Vergleich zur Vorwoche zwölf Spieler, darunter in Dominik Bokk (Frankfurt) und Maximilian Kammerer (Köln) überraschend auch die beiden besten deutschen Torschützen der abgelaufenen DEL-Hauptrunde. Spätestens nach dem letzten WM-Test am 9. Mai gegen die USA in München muss der aktuelle 27er-Kader noch verkleinert werden. Bei der WM dürfen nur 25 Spieler gemeldet werden.

Vor allem die Abwehr gibt noch Anlass zur Sorge. Die vorherigen Absagen von NHL-Topverteidiger Moritz Seider (Detroit) und Ex-NHL-Profi Korbinian Holzer (Mannheim) wiegen schwer. Immerhin konnte Kreis am Mittwoch auch seine etatmäßige Nummer eins Mathias Niederberger (München) begrüßen.

Eine Woche hat Kreis nun Zeit, die richtige Mischung zu finden. Nach der WM-Generalprobe gegen die USA fliegt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am 10. Mai nach Tampere. Möglich, dass spätestens dann noch weitere in Nordamerika beschäftigte Spieler zum Team stoßen.