Ex-DFL-Boss Seifert: Olympia-Bewerbung ohne Bürgerbefragung

Der ehemalige Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe sagte dem «Spiegel»: «Angesichts mancher politischen Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit frage ich mich schon, warum man ausgerechnet für eine Olympiabewerbung eine Bürgerbefragung braucht.»

In der jüngeren Vergangenheit waren Olympia-Initiativen in Hamburg und München am Willen der Bürgerinnen und Bürger gescheitert. Für den 53-jährigen Seifert wird Olympia-Kritikern zu große Beachtung geschenkt: «Mir wird viel zu oft auf empörte Twitter-Blasen gehört statt auf ganz normale Menschen, die nicht bei Twitter sind und sich über Sommer- oder Winterspiele in Hamburg, München oder in der Rhein-Ruhr-Region freuen würden.» Nach seiner Meinung solle eine Bewerbung für das Jahr 2036 angestrebt werden.

Nach seiner Zeit bei der DFL hat Seifert gemeinsam mit dem Axel-Springer-Konzern den Streamingdienst S Nation Media aufgebaut. Die Plattform hat sich bislang die künftigen Medienrechte an den Bundesligen im Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis gesichert.