Ex-NBA-Profi Medwedenko versteigert Meisterringe für Ukraine

Stanislaw «Slawa» Medwedenko in Aktion für die Los Angeles Lakers.

Der 43-Jährige hatte in der besten Basketball-Profiliga der Welt in den Jahren 2001 und 2002 mit den Los Angeles Lakers an der Seite der Starspieler Kobe Bryant und Shaquille O'Neal triumphiert. Mit den Erlösen sollen ukrainische Kinder unterstützt werden, indem während des Kriegs zerstörte Sportanlagen von Schulen und Vereinen wiederaufgebaut werden, wie US-Medien berichteten.

«Wir wollen sie wiederaufbauen, weil die russische Armee mehr als Hundert Schulen zerbombt hat», sagte Medwedenko der Nachrichtenagentur AP. «Unser Land, es braucht sehr viel Geld, um die Schulen aufzubauen. Der Sport und Sportanlagen werden die Letzten in der Reihe sein. In der Ukraine kommt der Winter - die Kinder müssen drinnen spielen.» Die beiden NBA-Meisteringe werden den Berichte zufolge auf einen Wert von mindestens 100.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 98.000 Euro) geschätzt.