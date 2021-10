Rainer Koch vor Tagung: Keine Bewerbungen «durchforsten»

Die Agenda sehe nicht vor, «dass wir Bewerbungen durchforsten», teilte Koch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das vakante Präsidentenamt beim Deutschen Fußball-Bund mit. «Deshalb will ich die jetzt leider schon wieder vorherrschende Erwartungshaltung, die es in unserem Kreis so auch gar nicht gibt, dämpfen.»

In den vergangenen Tagen war der Name von Bernd Neuendorf, dem Chef des Mittelrhein-Verbandes, für die Suche nach möglichen Kandidaten genannt worden. Der Chefposten beim DFB soll am 11. März 2022 beim DFB-Bundestag in Frankfurt besetzt werden. Die Amateurvertreter haben bei der Generalversammlung die Stimmmehrheit.

Bei der Tagung in Hamburg gehe es «vielmehr darum, den Weg in allen relevanten Punkten konsequent in diesem Kreis weiterzugehen und dabei eine Geschlossenheit des deutschen Amateurfußballs herbeizuführen», äußerte Koch. «Nur dann, wenn wir uns in elementaren Fragen beispielsweise hinsichtlich des weit fortgeschrittenen Ausgliederungsprozesses der wirtschaftlichen DFB-Aktivitäten, des Projekts Zukunft oder aber auch hinsichtlich der Satzungsthematik allesamt einig sind, wird es uns gelingen, den DFB in eine gute Zukunft zu führen.»