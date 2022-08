Röhler in europäische Athletenkommission gewählt

Olympiasieger Thomas Röhler will sich in der Athletenkommission des Europäischen Leichtathletik-Verbandes für mehr Mitbestimmung der Sportler stark machen.

«Die European Championships haben einmal mehr bewiesen, dass Leichtathletik in Europa begeistern kann», sagte der 30 Jahre alte Speerwerfer aus Jena laut einer Mitteilung seines Managements von Freitag. «Dennoch sollten die emotionalen Erlebnisse der letzten Tage nicht über anstehende Hausaufgaben in den Verbänden hinwegtäuschen.»

Als Athletensprecher freue er sich, «aktiv und strukturwirksam in den Entwicklungsprozess unserer Sportart eingreifen zu können. Neben der öffentlichen Diskussion halte ich die aktive Partizipation in Entscheidungsprozessen von Athleten, Wirtschaft und Medien als Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft der olympischen Sportarten», sagte Röhler, der bei den European Championships in München bis 2026 in die acht Mitglieder große Athletenkommission gewählt wurde. Seine Amtszeit im Athletengremium des Weltverbandes endete in diesem Jahr.

Zugleich bestätigte Röhler, dass er seine aktive Karriere fortsetzen will. «Trotz verletzungsbedingter Rückschläge halte ich fest am Ziel Paris 2024 und möglicherweise darüber hinaus fest», sagte er. Röhler konnte sich wegen Rückenproblemen nicht für die Olympischen Spielen 2021 in Tokio qualifizieren. Für die EM in München hatte er als Titelverteidiger eine Wildcard, schied aber schon in der Qualifikation für das Finale aus.

«Trainingsfortschritte motivieren täglich», sagte er: «Dennoch muss man festhalten, dass die anhaltende Comeback-Phase definitiv eine der größten mentalen als auch körperlichen Herausforderungen meiner Sportlerlaufbahn bedeutet.»