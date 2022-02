Scholz gratuliert deutschen Olympia-Startern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat noch einmal die Leistungen der deutschen Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewürdigt.

Winterspiele in Peking

«Allen, die sich den Traum von einer Medaille, einer guten Platzierung oder einer neuen Bestleistung erfüllt haben, gratuliert der Bundeskanzler ganz herzlich», sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Mit Blick auf zwölf Gold-, zehn Silber- und fünf Bronzemedaillen sprach er von einem «sehr guten zweiten Platz im Medaillenspiegel».

Tags zuvor hatte Scholz dem deutschen Olympia-Team bereits per Twitter zu «beeindruckenden Leistungen» und «großartigen Augenblicken» gratuliert. Hebestreit stellte den deutschen Medaillengewinnern darüber hinaus ein persönliches Glückwunschschreiben des Kanzlers in Aussicht. Auf eine Reise zu den Wettbewerben in China hatte Scholz ebenso wie alle anderen Mitglieder der Bundesregierung verzichtet.