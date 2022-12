Viele Deutsche wollen Trennung von Politik und Sport

46 Prozent der Befragten befürworteten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur eine Trennung von Politik und Sport bei Topevents wie Olympischen Spielen und Fußballturnieren. 38 Prozent der Bundesbürger halten es dagegen für richtig, dass bei Sportereignissen auch über politische Themen diskutiert wird.

Zuletzt hatte der Zoff um das Verbot der «One Love»-Kapitänsbinde, die für Vielfalt und Meinungsfreiheit stehen soll, bei der Fußball-WM in Katar für Aufsehen gesorgt. Dem Deutschen Fußball-Bund und sieben anderen Verbänden war vom Weltverband FIFA untersagt worden, dass die Kapitäne ihrer Teams die Binde tragen.

Auch die Diskussion um die Verletzung von Menschenrechten und den Umgang mit Gastarbeitern in Katar hatte die Weltmeisterschaft überschattet. Bundestrainer Hansi Flick hatte die starke Politisierung der WM kritisiert. Die DFB-Elf müsse wieder primär für das Fußballspielen zuständig sein und nicht für die Thematisierung gesellschaftlicher Aspekte. «Das ist unsere Aufgabe - es wäre schön, wenn man uns das zugesteht. Für die Politik sind andere ausgebildet», sagte Flick.

Die Fußball-Stimmung in Deutschland habe unter der Politisierung des Turniers gelitten. «Haben wir in Deutschland alles dafür getan, damit sich die Menschen auf die WM freuen konnten?», stellte Flick als Frage in den Raum.