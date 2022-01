Australian-Open-Chef hofft auf Djokovic-Start

Er würde den Tennis-Weltranglistenersten «gerne bei den Australian Open spielen sehen», sagte Tiley beim Nine Network. Djokovic war am Mittwochabend (Ortszeit) die Einreise am Flughafen in Melbourne verweigert worden. Er konnte aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung, auch ohne Corona-Impfung einreisen zu dürfen, vorlegen.

Der 34 Jahre alte Serbe hatte dagegen Einspruch eingelegt, am Montag wird eine Gerichtsverhandlung dazu fortgesetzt. Laut den Gerichtsdokumenten gibt die Seite von Djokovic an, dass dieser am 30. Dezember vom medizinischen Chef des australischen Tennisverbands eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe.

Tiley: «Widersprüchliche Informationen»

Tiley verwies bei der Frage zu derartigen Ausnahmen auf unterschiedliche Angaben der Behörden. «Es gab viele widersprüchliche Informationen, viele gegensätzliche Informationen und wir haben vom ersten Tag an ständig Klarheit gesucht, um sicherzustellen, dass wir erstens das Richtige tun und zweitens, die Spieler ins Land bringen können», sagte der Chef des australischen Tennisverbands. «Wir werden niemanden beschuldigen. Es gibt viele widersprüchliche Informationen, weil sich die Verhältnisse ändern.»