Australian Open: Struff/Koepfer im Doppel raus

Turnier in Melbourne

Jan-Lennard Struff ist in Melbourne auch im Doppel ausgeschieden.

Das Tennis-Duo verlor in Melbourne in der zweiten Runde gegen Ariel Behar/Gonzalo Escobar aus Uruguay und Ecuador 6:7 (5:7), 6:4, 2:6. Im Einzel hatte Struff eine Erstrundenniederlage hinnehmen müssen, Koepfer war in der zweiten Runde ausgeschieden.

Im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs steht dagegen Tim Pütz mit dem Neuseeländer Michael Venus. Die beiden besiegten Roberto Carballes Baena und Hugo Gaston aus Spanien und Frankreich 6:1, 6:4. Ebenfalls noch dabei sind Kevin Krawietz und Andreas Mies.

Im Damen-Doppel sorgte Andrea Petkovic für ein deutsches Erfolgserlebnis. Mit der Rumänin Jaqueline Cristian behauptete sich Petkovic gegen das slowenische Duo Kaja Juvan/Tamara Zidansek 6:4, 6:0 und erreichte ebenfalls das Achtelfinale.