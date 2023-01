Doppel-Spezialist Mies komplettiert Davis-Cup-Team

Teamchef Michael Kohlmann nominierte den 32-Jährigen als fünften Spieler für die Qualifikationsrunde am 3. und 4. Februar in Trier, wie der Deutsche Tennis Bund am Donnerstag mitteilte. Angeführt wird die Mannschaft von Olympiasieger Alexander Zverev, außerdem gehören Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz zur Auswahl, die sich wie im Vorjahr für die Zwischenrunde qualifizieren will.

«Andreas Mies hat bei den Australian Open mit neuem Partner sehr überzeugende Leistungen gezeigt und sich so seine Nominierung verdient. Er ist im Davis Cup noch ungeschlagen und gegen eine starke Schweizer Mannschaft können wir Spieler mit Spielpraxis und Selbstvertrauen gut gebrauchen», begründete Kohlmann seine Entscheidung. Mies hatte an der Seite seines neuen Doppelpartners, dem Australier John Peers, beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne das Viertelfinale erreicht.

Den fünften Platz im Team hatte Kohlmann zunächst offengelassen. Normalerweise wäre Mies' früherer Doppelpartner Kevin Krawietz gesetzt gewesen. Der 30-Jährige ist gerade zum ersten Mal Vater geworden und verzichtete deshalb auf die Australian Open.