Einen Tag nach Comeback: Thiem Corona-positiv

Wurde einen Tag nach seinem Comeback positiv auf das Coronavirus getestet: Dominic Thiem in Marbella in Aktion.

«Sieht so aus, als ob die guten Nachrichten in letzter Zeit nicht lange anhalten ... letzte Nacht nach dem Abendessen fühlte ich mich unwohl und hatte keine gute Nacht. Nachdem ich leichte Symptome entwickelt hatte, entschied ich mich, heute Morgen einen Test zu machen, der positiv auf COVID-19 ausfiel», schrieb der Österreicher auf Instagram.

Der 28-Jährige verlor am Vortag sein erstes Spiel nach monatelanger Verletzungspause beim Challenger-Turnier in Marbella in der ersten Runde gegen den Argentinier Pedro Cachin mit 3:6, 4:6. Der US-Open-Champion von 2020 hatte wegen einer Handoperation seit Juni 2021 kein Tennis-Match mehr bestritten. Zuletzt hatte er seine Rückkehr mehrmals verschieben müssen, weil er sich noch nicht komplett fit fühlte. «Jetzt muss ich abwarten, wie es sich entwickelt», schrieb Thiem weiter. Damit ist offen, ob Thiem wie geplant kommende Woche beim ATP-Turnier in Marrakesch dabei sein kann.