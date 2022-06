Erstrunden-Aus für Altmaier - «Anfangs etwas nervös»

In Halle gibt es die nächste deutsche Niederlage. Für Daniel Altmaier ist in der ersten Runde Schluss. Der Australier Nick Kyrgios lässt dieses Mal nichts anbrennen.

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Satz ist Daniel Altmaier beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 23 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen verlor gegen den Australier Nick Kyrgios mit 3:6, 5:7 und verpasste damit ein mögliches Duell mit dem griechischen Turnierfavoriten Stefanos Tsitsipas im Achtelfinale. Kyrgios, der in der vergangenen Woche beim Turnier in Stuttgart im Halbfinale gegen den Briten Andy Murray noch für einen Eklat gesorgt und danach rassistische Beleidigungen gegen sich beklagt hatte, verwandelte nach 67 Minuten seinen zweiten Matchball.

«Ich war anfangs etwas nervös. Bei ihm weiß man nie, was auf einen zukommt», sagte Altmaier nach seiner Niederlage. «Im zweiten Satz bin ich dann deutlich besser reingekommen, habe meine Chancen aber nicht genutzt», sagte der Kempener, der sich nun in der kommenden Woche beim Turnier auf Mallorca weiter auf den Klassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) vorbereiten will.

Damit steht bislang noch kein Deutscher bei der mit 2,275 Millionen Euro dotierten Veranstaltung im Achtelfinale. Am Montag waren bereits Lokalmatador Jan-Lennard Struff und der deutsche Meister Henri Squire in der ersten Runde ausgeschieden. Olympiasieger Alexander Zverev hatte seine Teilnahme wegen seiner schweren Fußverletzung, die er bei den French Open erlitt, absagen müssen.

Am Dienstagabend hat noch der Kölner Oscar Otte die Chance auf ein Weiterkommen. Die deutsche Nummer zwei trifft in seinem Auftaktmatch auf den Serben Miomir Kecmanovic.