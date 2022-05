Erstrunden-Aus für Peter Gojowczyk in Paris

Der 32 Jahre alte Münchner verlor in Paris in der ersten Runde gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 2:6, 2:6, 1:6 und war dabei chancenlos. Vor Gojowczyk war bereits Daniel Altmaier gleich zum Auftakt gescheitert. Alexander Zverev schaffte dagegen souverän den Sprung in die zweite Runde, wo er am Mittwoch auf den Argentinier Sebastian Baez trifft. Oscar Otte spielt am Dienstag noch seine Erstrundenpartie gegen den Spanier Roberto Carballes Baena.