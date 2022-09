Gauff kämpft sich ins Viertelfinale

New York (dpa)

Tennis-Jungstar Coco Gauff hat nach einem Kraftakt das Viertelfinale der US Open in New York erreicht. Die 18-Jährige aus den USA zog in der Nacht zum Montag dank eines hart erkämpften 7:5, 7:5-Sieges gegen die Chinesin Zhang Shuai in die Runde der besten Acht.

Von dpa